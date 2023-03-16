ФСБУ

Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

Наши чаты и почту засыпали вопросы: как легко перейти на стандарт по НМА, пока он не стал обязательным? Некоторые бухгалтеры хотят предусмотреть все заранее и научиться на своих же ошибках.

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Среди вопросов, например, такой:

«Надо ли учитывать итоги инвентаризации при принятии к учету объектов, относящихся к нематериальным активам?»

На такой вопрос ответить на так уж сложно: Минфин говорит руководствоваться правилами учета результатов инвентаризации активов. Но есть и вопросы посложнее. Например, не все знают, что капвложения в НМА признают независимо от того, когда они имели место – при первоначальном приобретении, создании НМА или последующем улучшении. Раньше возможности признать в составе долгосрочных инвестиций затраты на улучшение НМА не было.

Кроме нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», у бухгалтеров тонны вопросов и по уже заработавшим обязательным ФСБУ – например, по «Аренде». Буквально на днях этот ФСБУ обсуждали в «Чате бухгалтеров» в Телеграм:

«В связи с новым ФСБУ по поводы аренды. Есть договор аренды офиса на 11мес, мне утверждают что это ОС. Разве это так?»

«Зависит от предполагаемых условий, что в УП?», уточняют коллеги.

Слово за слово – и вышли на тему со строительством, с членством в СРО, которое ставит бухгалтеру свои условия. Один из последних ответов такой:

«На чем основывается требование СРО? Прямо письменные требования есть? Работаю со многими СРО, первый раз слышу. Удивило в этом году требование о предоставлении баланса, но там крупное строительное сро».

Как у вас со знанием «Аренды», коллеги? А на «Нематериальные активы» пробовали переходить?

Все самое важное о переходе на новые ФСБУ и о работе с ними расскажет эксперт на вебинаре 21 марта.

По полочкам разложим самые значимые акценты и условия для работы, ответим на ваши вопросы и разберем распространенные ошибки.

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