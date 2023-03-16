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⚡ Егоров: доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля. Но это не точно

Апрель – это оптимистичный прогноз. Но и даже в нем есть предупреждение, что ЛК будут работать частично.

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Глава ФНС Даниил Егоров сообщил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что служба  планирует восстановить доступ к личным кабинетам юридических лиц в начале апреля.

Егоров сослался на технический сбой при переходе на новые правила уплаты налогов и сдачи отчетности.

     «У нас произошли технические неполадки в коде, из-за чего мы были вынуждены закрыть доступ к разделу личных кабинетов налогоплательщика, где отражаются данные о расчетах с бюджетом, для того, чтобы соответственно не вызывать дальнейшую активность «кривыми» данными, которые там были», – уточнил глава ФНС.

Но в налоговой уже отмечают, что система налаживается. По словам Егорова, налоговики видят стабилизацию по платежам февраля.

 «Я с таким аккуратным оптимизмом скажу, что в начале апреля мы начинаем открывать личные кабинеты. Сначала частично, для того чтобы посмотреть, что все работает, потом откроем уже все остальное», – приводит слова Даниила Егорова «Интерфакс».

Будет апрель, вы уверены?

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