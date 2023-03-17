Если не сдать уведомление на имущественные налоги, их начислят не вовремя

На этот вопрос ответила ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

Когда наступит срок уплаты авансов по имущественным налогам, они не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО в региональный или местный бюджет.

Перечисленные деньги просто будут числится на ЕНС.

В итоге совокупная обязанность будет сформирована не по уведомлению (которое не сдали), а по сообщению, которое составляют налоговики на имущественные налоги организаций.

При этом за несдачу уведомления будет штраф.

В своем разъяснении налоговики умолчали про пени.

Но ранее они утверждали, что схема такая: уплаченный налог без уведомления = неуплаченный = пени.