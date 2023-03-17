ЕНП (единый налоговый платеж)

Если не сдать уведомление на имущественные налоги, их начислят не вовремя

На авансовые платежи по налогу на имущество, тран6спортному и земельному налогам надо сдавать уведомления. А что будет, если не сдать?

Версия для печати

На этот вопрос ответила ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

Когда наступит срок уплаты авансов по имущественным налогам, они не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО в региональный или местный бюджет.

Перечисленные деньги просто будут числится на ЕНС.

В итоге совокупная обязанность будет сформирована не по уведомлению (которое не сдали), а по сообщению, которое составляют налоговики на имущественные налоги организаций.

При этом за несдачу уведомления будет штраф.

В своем разъяснении налоговики умолчали про пени.

Но ранее они утверждали, что схема такая: уплаченный налог без уведомления = неуплаченный = пени.

⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты

Даже если офисное помещение используется в личных целях компании и не сдается в аренду, с него надо платить налог на имущество без льгот. Ведь компания использует его в коммерческих целях, которые приносят прибыль.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Карьера бухгалтера

Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

То, что требования к профессии постоянно растут, конечно же, не новость. Но в разделе вакансий на Клерке все чаще попадаются сумасшедшие списки требований к бухгалтерам, от которых хотят видеть все больше и больше.

Читать еще