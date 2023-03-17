Фермерам компенсируют 50% трат на оборудование для маркировки

Центр развития перспективных технологий компенсирует крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам 50% затрат на оборудование для маркировки. Об этом сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в ходе круглого стола в Совете Федерации (ТАСС).

«... учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента мы приняли решение на добровольной основе компенсировать фермерам 50% затрат на приобретение оборудования. Аналогичную программу мы уже запустили для производителей пива и пивных напитков. Она пользовалась большой популярностью у бизнеса: всего мы получили 250 заявок на участие в программе для производителей пива и пивных напитков», – сказал он.

Совместно с интеграторами оператор разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств. Это и ручное этикетирование небольших производственных партий, и решения для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением.

Участник рынка сможет выбрать подходящий комплект оборудования, программное обеспечение и схему работы.