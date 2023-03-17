Как начислят налог на имущество бизнесу при сдаче и декларации, и уведомления

Но уведомление нужно на обе суммы, если его представить до сдачи декларации.

ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ пояснила, как пройдет начисление, если сдать и декларацию за 2022 год, и уведомление.

Рассмотрено два случая.

В феврале сдано уведомление на 150 000, в марте сдана декларация на 100 000 В январе сдана декларация на 100 000, в феврале сдано уведомление на 150 000 Что будет отражено в совокупной обязанности 100 000 – по декларации;

50 000 – по уведомлению 100 000 – по декларации;

150 000 – по уведомлению

При этом сумма налога, указанная в уведомлении, не относящаяся к объектам, по которым сдана декларация, будет использоваться налоговиками для сопоставления с суммой налога за аналогичный период, которая отражается в сообщении ИФНС об исчисленной сумме налога исходя из кадастровой стоимости.