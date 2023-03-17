Налоги, взносы, пошлины

Компания «Черкизово» вошла в режим налогового мониторинга

Теперь группа «Черкизово» будет предоставлять сотрудникам ФНС онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета.

Версия для печати

16 марта 2023 года компания «Философия.ИТ» (входит в Лигу Цифровой Экономики) внедрила Витрину налогового мониторинга в Группе «Черкизово».

«Режим налогового мониторинга – современный и эффективный механизм предоставления данных в ФНС, мы рады получить качественный цифровой продукт, который позволяет осуществлять это взаимодействие на высоком уровне. Решение соответствует всем требованиям законодательства, включая взаимодействие с АИС „Налог-3“, и отвечает нашим требованиям по эргономике и производительности», – сообщила Раиса Карасева, руководитель налогового управления Группы «Черкизово».

«Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Составление учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету. Как формировать, что включать и что учесть в 2023 году

Учетная политика предприятия – это обязательный документ, который должен быть в каждой организации. Он регламентирует ведение учета, особенности отражения операций на счетах, способы организации документооборота, порядок инвентаризации и многое другое. Объясняем, что входит в учетную политику, как она составляется и на что обратить особое внимание.

Учетная политика по бухгалтерскому учету. Как формировать, что включать и что учесть в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Интернет и IT

Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке

Сайты арбитражных судов подверглись хакерской атаке, единственный функционирующий на момент публикации сайт принадлежит АС Иркутской области. Ранее в феврале и марте прошлого года уже были хакерские атаки на сайты арбитражах судов

Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке
Читать еще