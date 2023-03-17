Компания «Черкизово» вошла в режим налогового мониторинга

16 марта 2023 года компания «Философия.ИТ» (входит в Лигу Цифровой Экономики) внедрила Витрину налогового мониторинга в Группе «Черкизово».
«Режим налогового мониторинга – современный и эффективный механизм предоставления данных в ФНС, мы рады получить качественный цифровой продукт, который позволяет осуществлять это взаимодействие на высоком уровне. Решение соответствует всем требованиям законодательства, включая взаимодействие с АИС „Налог-3“, и отвечает нашим требованиям по эргономике и производительности», – сообщила Раиса Карасева, руководитель налогового управления Группы «Черкизово».
«Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов.