Маркетплейсы

Маркетплейсы соберут реестр продавцов контрафакта

С августа 2022 года по февраль 2023 года было зафиксировано 2,3 млн обращений, из них после проверки документально подтверждено 24 тыс. нарушений в части контрафакта с последующей блокировкой карточек товаров.

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Российские маркетплейсы могут создать черный список продавцов нелегальных товаров, узнали «Известия».

«... о сроках говорить преждевременно. Но ожидается, что система будет полноценно запущена в I-II кварталах 2023 года. В случае реализации инициативы цены на товары не вырастут, так как сверки будут автоматизированы, а доля рынка легальных торговцев вырастет», – сообщили в ЦРПТ.

Сейчас маркетплейсы работают в рамках единой информационной системы по борьбе с контрафактом, созданной ими летом 2022 года. Это площадка для обмена данными о выявленных контрафактных товарах и продавцах, которые их предлагают.

Выявляются такие случаи самим маркетплейсом, по обращениям покупателей, правообладателей и госорганов.

НДФЛ

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