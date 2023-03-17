Маркетплейсы соберут реестр продавцов контрафакта

Российские маркетплейсы могут создать черный список продавцов нелегальных товаров, узнали «Известия».

«... о сроках говорить преждевременно. Но ожидается, что система будет полноценно запущена в I-II кварталах 2023 года. В случае реализации инициативы цены на товары не вырастут, так как сверки будут автоматизированы, а доля рынка легальных торговцев вырастет», – сообщили в ЦРПТ.

Сейчас маркетплейсы работают в рамках единой информационной системы по борьбе с контрафактом, созданной ими летом 2022 года. Это площадка для обмена данными о выявленных контрафактных товарах и продавцах, которые их предлагают.

Выявляются такие случаи самим маркетплейсом, по обращениям покупателей, правообладателей и госорганов.