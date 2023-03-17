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«Тинькофф Инвестиции» возобновили торги иностранными бумагами. Пока в тестовом режиме

Инвесторам брокера стали доступны ценные бумаги дружественных юрисдикций, которые торгуются на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг.

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Брокер «Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновляет торги частью иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Сообщение об этом получили пользователи экосистемы Тинькофф.

«Инвесторам стали доступны бумаги „дружественных“ юрисдикций – торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг», – говорится в сообщении.

Брокер также пообещал «постепенно» наращивать число ИЦБ, доступных инвесторам для торгов.

Пока система тестируется, возможны незначительные задержки в отображении информации после сделки.

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