«Тинькофф Инвестиции» возобновили торги иностранными бумагами. Пока в тестовом режиме

Брокер «Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновляет торги частью иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Сообщение об этом получили пользователи экосистемы Тинькофф.
«Инвесторам стали доступны бумаги „дружественных“ юрисдикций – торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг», – говорится в сообщении.
Брокер также пообещал «постепенно» наращивать число ИЦБ, доступных инвесторам для торгов.
Пока система тестируется, возможны незначительные задержки в отображении информации после сделки.