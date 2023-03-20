Покупки до 15 тыс. рублей в зарубежных онлайн-магазинах теперь разрешены без идентификации личности

Президент Путин подписал Федеральный закон от 18.03.2023 № 74-ФЗ.
До сих пор покупать товары в пределах суммы без идентификации можно было только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Теперь это распространено и на иностранные площадки.
Идентификация будет необходима, если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег, а также если получателем переводимых денежных средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и других).
Закон вступил в силу 18 марта.