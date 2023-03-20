Сервисные компании авиационной отрасли получат налоговые льготы

Правительство одобрило поправки:

Нулевая ставка НДС устанавливается при оказании услуги по замене неисправных авиационных двигателей и других комплектующих изделий гражданских самолетов;

устанавливается при оказании услуги по замене неисправных авиационных двигателей и других комплектующих изделий гражданских самолетов; Стоимость запасных частей и компонентов самолета или авиационного двигателя не будет учитываться в доходах и расходах при исчислении налога на прибыль.

Замена неисправного компонента на аналогичный исправный считается как мена или как две сделки купли-продажи. А еще чтобы определить стоимость неисправного или отремонтированного компонента, надо провести независимую оценку, это время и деньги.

Предлагаемые льготы позволят снизить дополнительные налоговые издержки сервисных компаний авиационной отрасли, которые оказывают услуги доступа к складам (пулам) запасных частей.