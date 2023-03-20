Для участников промышленных кластеров ввели льготный тариф взносов 7,6%

Опубликован Федеральный закон от 18.03.2023 № 64-ФЗ с поправками в НК РФ.

Применять льготу они могут с месяца, следующего за месяцем их включения в реестр. Срок льготы – до окончания срока СПИК, но не более 7 лет.

Льготный тариф будет только на работников, которые заняты в инвестиционном проекте. Поэтому надо будет вести раздельный учет.

При этом надо считать разницу между взносами, начисленными по льготному тарифу и по обычному тарифу с самого начала применения льготы. Эта сумма не должна превышать размер инвестиций на СПИК. Если будет превышение, пойдет общий тариф, а не льготный.