Политика

Спрос на визы в Китай сейчас ажиотажный. Чаще берут деловые визы

В Москве и Петербурге закончились все доступные на ближайшее время слоты на подачу документов для получения визы в Китай.

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За два дня после возобновления работы визовых центров Китая в России все свободные временные слоты для получения визы закончились, сообщает «Коммерсант».

Самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Российские предприниматели хотят попасть на Кантонскую ярмарку, она пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая.

На фоне санкций Запада российские компани переориентировались и стали чаще проводить переговоры с партнерами из Китая.

Китай поднялся с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений, по данным сервиса OneTwoTrip. 28% бронирований авиабилетов в страну приходится на Пекин, 23% – на Шанхай и 18% – на Гуанчжоу.

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