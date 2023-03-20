СПБ биржа 21 – 23 марта не будет проводить торги ценными бумагами эмитентов из СНГ

СПБ биржа с 21 по 23 марта включительно не будет проводить торги и расчеты ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ, передает ТАСС.

Торги и расчеты остальными иностранными и российскими ценными бумагами пройдут по расписанию.