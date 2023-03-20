Ценные бумаги

СПБ биржа 21 – 23 марта не будет проводить торги ценными бумагами эмитентов из СНГ

На зарубежных площадках будут нерабочие дни.

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СПБ биржа с 21 по 23 марта включительно не будет проводить торги и расчеты ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ, передает ТАСС.

Торги и расчеты остальными иностранными и российскими ценными бумагами пройдут по расписанию.

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