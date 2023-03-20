💥Раздаем подписку Клерк.Премиум с повышением квалификации в подарок

ЕНП, Соцфонд, АУСН и новая отчетность – и это только первые три месяца 2023 года. И все это доставляет бухгалтерам кучу проблем – какие КБК использовать, почему ФНС резко меняет образец платежки, как в конце концов зачесть взносы и что делать с ЕФС-1.

Даже если вы матерый бухгалтер с 30-летним стажем, актуализировать знания всегда полезно.

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