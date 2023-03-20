💥Раздаем подписку Клерк.Премиум с повышением квалификации в подарок

Бухгалтеры

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ЕНП, Соцфонд, АУСН и новая отчетность – и это только первые три месяца 2023 года. И все это доставляет бухгалтерам кучу проблем – какие КБК использовать, почему ФНС резко меняет образец платежки, как в конце концов зачесть взносы и что делать с ЕФС-1.

Даже если вы матерый бухгалтер с 30-летним стажем, актуализировать знания всегда полезно.

Для этого в Клерк.Премиум есть более 600 обучающих материалов:

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

Вслед за апгрейдом сервиса для формирования платежек, ФНС дала предпринимателям возможность проводить зачет взносов прямо из личного кабинета. Сервис предлагает «Распорядиться сальдо ЕНС». Одна беда – сальдо у большинства налогоплательщиков так толком и не сформировалось. А еще наши читатели подметили ошибку.

«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Банки

С 1 октября банки будут передавать финансовую информацию только через российские сервисы

Для передачи финансовой информации при денежных переводах на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Правило заработает с 1 октября 2023 года.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Обзор судебной практики

Суд взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа половину ее зарплаты через год после расторжения брака. Почему это произошло?

Весь спор состоял в том, на какую дату считать доход как совместный: когда начислена зарплата, хотя и не получена, или когда фактически выплачена? Нижестоящие суды решили, что правильно - на дату получения. Верховный Суд их поправил.

Суд взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа половину ее зарплаты через год после расторжения брака. Почему это произошло?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Как подготовиться к внедрению 1С:ERP: 5 шагов в разрезе change management

С чего начинается внедрение ERP-системы? С издания соответствующего приказа или подписания договора с исполнителем? Практика показывает: фундамент проекта закладывается задолго до этих контрольных точек — ещё на подготовительных этапах. Разберём их вместе.

Как подготовиться к внедрению 1С:ERP: 5 шагов в разрезе change management
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