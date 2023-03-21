В России планируют запретить импорт одноразовых пластиковых товаров. 28 позиций заменят на бумажные и стеклянные аналоги

Минпромторг предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и рассматривает возможность ограничения производства такой продукции в стране, сообщают «Известия».

Министерство намерено направить в правительство инициативу о запрете поставок в Россию одноразовой пластиковой продукции, а также рассматривает возможность ограничить выпуск и оборот такой продукции внутри страны.

Под запрет могут попасть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики и другие изделия из пластика.

Всего в списке на запрет импорта находится 28 товаров. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева.