Импорт

В России планируют запретить импорт одноразовых пластиковых товаров. 28 позиций заменят на бумажные и стеклянные аналоги

А выпуск и оборот пластиковой продукции внутри страны тоже ограничат.

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Минпромторг предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и рассматривает возможность ограничения производства такой продукции в стране, сообщают «Известия».

Министерство намерено направить в правительство инициативу о запрете поставок в Россию одноразовой пластиковой продукции, а также рассматривает возможность ограничить выпуск и оборот такой продукции внутри страны.

Под запрет могут попасть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики и другие изделия из пластика.

Всего в списке на запрет импорта находится 28 товаров. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева.

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