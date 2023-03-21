Импорт

«Деловые линии» запустили доставку грузов из Ирана, ОАЭ и Катара. Чаще всего наши заказчики берут там запчасти, электронику, одежду и стройматериалы

Около недели займет доставка морем из иранского порта Бендер-Аббаса в Астрахань, около двух недель – автодоставка из Тегерана в Махачкалу, столько же – морская перевозка из ОАЭ в Новороссийск.

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Группа компаний «Деловые линии» запустила доставку грузов в Россию из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара, пишет ТАСС.

«Деловые линии» запустили собственные маршруты из стран Ближнего Востока в Россию.

Для перевозки грузов из Ирана, ОАЭ и Катара перевозчик разработал новые логистические схемы. Сотрудники «Деловых линий» заберут груз со склада производителя и отправят его в Россию авиа-, авто- или морской перевозкой, после чего доставят товар на свой терминал или на указанный адрес получателя.

Воспользоваться доставкой смогут могут юридические лица и ИП.

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Около недели займет доставка морем из иранского порта Бендер-Аббаса в Астрахань, около двух недель – автодоставка из Тегерана в Махачкалу, столько же – морская перевозка из ОАЭ в Новороссийск.

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