«Деловые линии» запустили доставку грузов из Ирана, ОАЭ и Катара. Чаще всего наши заказчики берут там запчасти, электронику, одежду и стройматериалы

Группа компаний «Деловые линии» запустила доставку грузов в Россию из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара, пишет ТАСС.
«Деловые линии» запустили собственные маршруты из стран Ближнего Востока в Россию.
Для перевозки грузов из Ирана, ОАЭ и Катара перевозчик разработал новые логистические схемы. Сотрудники «Деловых линий» заберут груз со склада производителя и отправят его в Россию авиа-, авто- или морской перевозкой, после чего доставят товар на свой терминал или на указанный адрес получателя.
Воспользоваться доставкой смогут могут юридические лица и ИП.