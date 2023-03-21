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Детский и туристический кешбэк могут вернуть

В России с 31 марта 2022 года до 31 августа 2022 года шла программа детского туристического кешбэка. Максимальная сумма кешбэка составляла 50 % от стоимости путевки (максимум 20 тыс. рублей).

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Депутаты вскоре обсудят с министром экономического развития Максимом Решетниковым перспективы возвращения детского и туристического кешбэка.

Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, сообщает «Парламентская газета».

«В ближайшее время у нас, у комитета, запланирована встреча с министром экономического развития, где мы также будем все-таки этот вопрос поднимать и добиваться, чтобы он был», – рассказала Костенко.

Ранее президент поручил Правительству представить предложения по выделению в 2023-2025 годах дополнительные средства из бюджета на детский и туристический кешбэк.

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