Детский и туристический кешбэк могут вернуть

Депутаты вскоре обсудят с министром экономического развития Максимом Решетниковым перспективы возвращения детского и туристического кешбэка.

Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, сообщает «Парламентская газета».

«В ближайшее время у нас, у комитета, запланирована встреча с министром экономического развития, где мы также будем все-таки этот вопрос поднимать и добиваться, чтобы он был», – рассказала Костенко.

Ранее президент поручил Правительству представить предложения по выделению в 2023-2025 годах дополнительные средства из бюджета на детский и туристический кешбэк.