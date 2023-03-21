Пивовары будут регистрироваться в новом реестре. Перед этим они пройдут внеплановую выездную проверку

С 15 января 2024 предусмотрена отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции – эти данные будут брать из государственной системы маркировки товаров.

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Госдума одобрила в третьем чтении закон о внедрении в РФ реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Вести его будет Росалкогольрегулирование. К регистрации в перечне обяжут всех производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Процедура внесения в список предусматривает проведение внеплановой выездной проверки для установления наличия технологического оборудования с проверкой расчета мощности.

Основные нормы закона начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Законопроект предусматривает снижение планки (с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год), при которой производитель имеет право не оснащать оборудование счетчиками измерения объема выпуска напитков с целью дальнейшей передачи сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета объемов производства и оборота этилового спирта.

В документе также закрепляется перечень информации, на основании которой ЕГАИС учитываются объемы производства продукции, подлежащей обязательной маркировке.

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Пивовары будут регистрироваться в новом реестре. Перед этим они пройдут внеплановую выездную проверку

С 15 января 2024 предусмотрена отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции – эти данные будут брать из государственной системы маркировки товаров.

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