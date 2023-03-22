Государственные ведомства

Для размещения летних кафе больше не нужны права на земельные участки

Теперь владельцы кафе и ресторанов могут без дополнительных разрешений обустроить веранду, примыкающую к основному зданию.

Версия для печати

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. Об этом пишет «RG.RU».

В список вошли веранды для обустройства уличных кафе и площадки, которые занимают материалы и строительная техника во время ремонта зданий.

Главное условие – земля под новой верандой должна быть в собственности государства или муниципалитета и не использоваться для иных целей.

В правительстве считают, что новые меры поддержат предпринимателей из сферы общественного питания.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые проверки

У трудинспекции появится больше причин для проверки

Власти рассматривают законопроект, на основании которого надзорные органы вправе прийти с внеплановой проверкой. Так, трудинспекторы придут, если во ФГИС не будет данных о СОУТ, проведенной в организации, которая зарегистрирована более 1 года назад. Либо если выявит наличие двух и более несчастных случаев на производстве.

У трудинспекции появится больше причин для проверки

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кассовые разрывы

Кассовый разрыв. Как избежать

Лучше не допускать кассовых разрывов — с одним-двумя ещё можно справиться, а потом они начнут расти как снежный ком. Но без паники! Часто кассовый разрыв можно спрогнозировать и предотвратить. В статье расскажем о том, почему возникает кассовый разрыв, как можно его избежать и что делать, если он уже случился.

Кассовый разрыв. Как избежать
Экономические преступления

ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства

Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще