Для размещения летних кафе больше не нужны права на земельные участки

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. Об этом пишет «RG.RU».

В список вошли веранды для обустройства уличных кафе и площадки, которые занимают материалы и строительная техника во время ремонта зданий.

Главное условие – земля под новой верандой должна быть в собственности государства или муниципалитета и не использоваться для иных целей.

В правительстве считают, что новые меры поддержат предпринимателей из сферы общественного питания.