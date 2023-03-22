В Дагестане задержали фальшивомонетчиков, напечатавших более 1 млрд рублей

Группировка наладила производство фальшивых рублей и перешла на печать долларов.

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В Дагестане ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось производством фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб, сообщает «Коммерсант».

В год в типографии печатали более 1 млрд руб. Освоив выпуск рублей, они перешли на доллары.

В группировку входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в разных регионах.

При обыске из производственного цеха были изъяты станки, трафареты и другие предметы для производства банкнот.

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