В Дагестане задержали фальшивомонетчиков, напечатавших более 1 млрд рублей

В Дагестане ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось производством фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб, сообщает «Коммерсант».
В год в типографии печатали более 1 млрд руб. Освоив выпуск рублей, они перешли на доллары.
В группировку входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в разных регионах.
При обыске из производственного цеха были изъяты станки, трафареты и другие предметы для производства банкнот.