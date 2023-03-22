Русские офшоры (САР)

Резиденты САР должны получать разрешения на сделки с «недружественными» странами

Международные компании должны согласовывать с правкомиссией сделки с лицами из «недружественных» стран. Хотя в ноябре 2022 года Минфин заявлял, что такой указ президента не затронет бизнес, переехавший в САР.

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Международные компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР), для сделок с «недружественными» лицами должны получать разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на разъяснения Минфина.

Министерство ссылается на то, что после перерегистрации в РФ к международным компаниям применяются положения отечественного законодательства.

А значит, что международные компании в САР должны исполнять указ Президента № 618 и согласовывать с правкомиссией сделки с лицами из «недружественных» стран.

Согласовывать нужно сделки, которые прямо или косвенно изменят права владения, пользования или распоряжения долями компаний, а также повлияют на осуществление предпринимательской деятельности.

В ноябре 2022 года Минфин разъяснил, что установленный указом № 618 особый порядок осуществления сделок не распространяется на госрегистрацию международных компаний в порядке редомициляции.

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Русские офшоры (САР)

Резиденты САР должны получать разрешения на сделки с «недружественными» странами

Международные компании должны согласовывать с правкомиссией сделки с лицами из «недружественных» стран. Хотя в ноябре 2022 года Минфин заявлял, что такой указ президента не затронет бизнес, переехавший в САР.

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