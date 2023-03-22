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Райффайзенбанк снова увеличит размер валютных переводов для бизнеса

Банк повысил размер минимальной суммы валютного перевода с 15 до 50 тысяч долларов.

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С 3 апреля 2023 года Райффайзенбанк повышает минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Минимальная сумма исходящего платежа в валюте будет составлять 50 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 100 тыс. китайских юаней.

«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», – сообщили в банке.

Раньше минимальная сумма валютного перевода для юридических лиц и ИП составляла 15 тыс. долларов.

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