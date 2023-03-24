На вокзалах теряют не только перчатки, но и пылесосы с духовками

Как правило пассажиры оставляют на вокзалах и поездах мелкие предметы: головные уборы, перчатки, зонты, зарядки, наушники и книги. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на МЖД.

Среди забытых вещей попадаются и довольно необычные: иконы, Библия, пылесос, синтезатор с колонками, духовой шкаф и электрический самокат.

Больше всего вещей потеряли на Казанском вокзале, склад забытых вещей за три месяца 2023 года пополнился на 6 тыс. предметов.

На Ленинградском вокзале пассажиры забыли 3 тыс. вещей, а на Павелецком – 1,5 тыс.

За зиму 2023 года на железнодорожных вокзалах нашли 14 тыс. вещей.

Сотрудники железной дороги напоминают, что всегда есть шанс вернуть пропажу. Забытые вещи хранятся на складе полгода, а документы, деньги и банковские карты сразу отправляют в полиции.