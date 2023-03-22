Таможенное право

Конфискат будут использовать (МЧС и оборона), а не уничтожать

Такие поправки прошли первое чтение. Когда их примут, правило будет работать для товаров, которые к тому моменту уже были конфискованы, но не уничтожены.

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Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который позволяет вместо уничтожения передавать конфискованные товары легкой промышленности для нужд Минобороны и МЧС, сообщает ТАСС.

Сейчас товары легкой промышленности, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению.

В то же время ФТС имеет право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.

Законопроект разрешает передачу конфискованных товаров легкой промышленности, изъятых другими органами в рамках административных дел. Изменения внесут в КоАП, предусматривающий уничтожение такого конфиската. Согласно законопроекту, данное положение не касается случаев, когда законодательством предусмотрена либо безвозмездная передача таких товаров, либо же установленных кабмином случаев безвозмездной передачи конфиската Минобороны или МЧС.

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