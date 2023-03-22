ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики озвучили ошибки бухгалтеров в платежных поручениях и уведомлениях

В 2023 году при уплате налогов можно применять платежки со статусом 02, которые одновременно являются уведомлениями. Но бухгалтеры иногда ошибаются в этих платежках.

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Какие ошибки бывают, рассказали в УФНС Севастополя.

Ошибки в платежке такие:

  • указан неверный КБК;
  • указан неверный период;
  • указан неверный статус;
  • указан неверный ИНН при уплате налогов за третье лицо;
  • указан неверный ОКТМО;
  • указан неверный получатель платежа.

Что касается уведомлений по ЕНП, то что чаще всего компании и ИП неверно указывают код налогового периода.

Если в уведомлении допущена такая ошибка, налоговики пришлют сообщение о том, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, если вместо квартального периода указан месячный).

Кроме того, среди ошибок – неверное указание КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления.

Распространенной ошибкой является ситуация, когда уведомление сдано после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления о налоге на имущество).

Часто налогоплательщики ошибочно указывают в уведомлении за весь 2022 год сумму последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года.

Нередки случаи, когда уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

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