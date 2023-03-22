Налоговики озвучили ошибки бухгалтеров в платежных поручениях и уведомлениях

Какие ошибки бывают, рассказали в УФНС Севастополя.

Ошибки в платежке такие:

указан неверный КБК;

указан неверный период;

указан неверный статус;

указан неверный ИНН при уплате налогов за третье лицо;

указан неверный ОКТМО;

указан неверный получатель платежа.

Что касается уведомлений по ЕНП, то что чаще всего компании и ИП неверно указывают код налогового периода.

Если в уведомлении допущена такая ошибка, налоговики пришлют сообщение о том, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, если вместо квартального периода указан месячный).

Кроме того, среди ошибок – неверное указание КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления.

Распространенной ошибкой является ситуация, когда уведомление сдано после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления о налоге на имущество).

Часто налогоплательщики ошибочно указывают в уведомлении за весь 2022 год сумму последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года.

Нередки случаи, когда уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.