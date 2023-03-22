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Сбербанк потратил на благотворительность 6,8 млрд рублей

Расходы «Сбера» на благотворительность упали на 6% в 2022 году. Больше всего средств банк перевел на помощь ветеранам и людям с инвалидностью.

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В 2022 году Сбербанк перевел на благотворительность 6,8 млрд рублей, что на 6% меньше, чем за 2021 год. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на готовой ESG-отчет банка.

34% средств «Сбер» перевел организациям, которые помогают ветеранам и людям с инвалидностью.

Также Сбербанк финансирует программы в сферах здравоохранения, образования, культуры, строительства и модернизации инфраструктуры.

В 2022 году банк одобрил 75 проектов на общую сумму более 60 млрд рублей.

Клиенты Сбербанка перевели на благотворительность 302 млн бонусов «СберСпасибо». Через платформу «СберВместе» пользователи отправили 208 пожертвований на сумму 190,7 млн рублей.

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