Ozon обжалует принудительный делистинг

21 марта 2023 года компания Ozon подала апелляцию на решение биржи Nasdaq о принудительном делистинге американских депозитарных акций (ADS). Об этом пишет «ТАСС».

Апелляцию рассмотрят в течение 45 дней, до этого момента исключение компании из листинга должно быть приостановлено.

Представители Ozon сообщили, что компания не уйдет с рынка ценных бумаг. Решение биржи Nasdaq не повлияет на операционную деятельность организации.

Ранее биржа Nasdaq уведомила компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о делистинге ADS.