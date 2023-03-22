Ценные бумаги

Ozon обжалует принудительный делистинг

Компания подала апелляцию на решение Nasdaq о принудительном делистинге ADS. Жалобу рассмотрят в течение 45 дней.

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21 марта 2023 года компания Ozon подала апелляцию на решение биржи Nasdaq о принудительном делистинге американских депозитарных акций (ADS). Об этом пишет «ТАСС».

Апелляцию рассмотрят в течение 45 дней, до этого момента исключение компании из листинга должно быть приостановлено.

Представители Ozon сообщили, что компания не уйдет с рынка ценных бумаг. Решение биржи Nasdaq не повлияет на операционную деятельность организации.

Ранее биржа Nasdaq уведомила компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о делистинге ADS.

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