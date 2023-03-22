Как быть с бухотчетностью компаниям, которые не применяли новые ФСБУ

Если вы не применяли ФСБУ с 2022 года, еще достаточно времени, чтобы попытаться составить бухгалтерскую отчетность с учетом новых правил. Это безопаснее, ведь если компания не применяла новые ФСБУ и исказила показатели отчетности более чем на 10 процентов, это грубое нарушение (ст. 15.11 КоАП). Директору или главбуху компании грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Чтобы не переделывать весь учет с начала года, достаточно показателей отчетов на 31 декабря 2022 года, которые сформированы с учетом ФСБУ 6/2020, 26/2020 и 25/2018.

Можно сделать единовременную корректировку в отдельном регистре и перенести корректные данные в учетную систему с помощью исправительных проводок.

До 31 марта еще есть время.

Кстати, для малых предприятий мы подготовили разбор «Упрощенные формы отчетности. Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год». Он бесплатный, пользуйтесь.