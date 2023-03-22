Упрощенная бухотчетность

Как быть с бухотчетностью компаниям, которые не применяли новые ФСБУ

Вы спрашиваете, как составить бухгалтерскую отчетность, если на новые ФСБУ ваша компания так пока и не перешла.

Версия для печати
Как быть с бухотчетностью компаниям, которые не применяли новые ФСБУ
Иллюстрация: user18526052/freepik

Если вы не применяли ФСБУ с 2022 года, еще достаточно времени, чтобы попытаться составить бухгалтерскую отчетность с учетом новых правил. Это безопаснее, ведь если компания не применяла новые ФСБУ и исказила показатели отчетности более чем на 10 процентов, это грубое нарушение (ст. 15.11 КоАП). Директору или главбуху компании грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Чтобы не переделывать весь учет с начала года, достаточно показателей отчетов на 31 декабря 2022 года, которые сформированы с учетом ФСБУ 6/2020, 26/2020 и 25/2018. 

Можно сделать единовременную корректировку в отдельном регистре и перенести корректные данные в учетную систему с помощью исправительных проводок.

До 31 марта еще есть время.

Кстати, для малых предприятий мы подготовили разбор «Упрощенные формы отчетности. Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год». Он бесплатный, пользуйтесь.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ПСН

Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь

С 2023 года в НК РФ изменилась формулировка про уменьшение патентного налога на взносы. Никаких разъяснений на этот счет от Минфина пока нет, но бухгалтеры провели «разведку боем» и кое-что выяснили.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обособленные подразделения, филиалы

Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям: как подать уведомление 

Начиная с 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет в рамках ЕНП. Больше не нужно платить налоги и взносы отдельно по каждому обособленному подразделению. Разберем, какие особенности по уплате налогов предусмотрены для ОП и как подготовить по ним уведомление об исчисленных суммах налога.

Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям: как подать уведомление 

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Русские офшоры (САР)

Резиденты САР должны получать разрешения на сделки с «недружественными» странами

Международные компании должны согласовывать с правкомиссией сделки с лицами из «недружественных» стран. Хотя в ноябре 2022 года Минфин заявлял, что такой указ президента не затронет бизнес, переехавший в САР.

Налоги, взносы, пошлины

Отсутствие налоговой культуры в России: причины и следствия

Как платить меньше налогов? Как не платить их вообще? Какие есть способы ухода от налогов? Эти вопросы часто задают налоговым консультантам и физлица, и, особенно, предприниматели. Почему это происходит? Все дело в том, что в нашей стране отсутствует налоговая культура.

Отсутствие налоговой культуры в России: причины и следствия
Читать еще