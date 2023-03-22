Бюджетный учет

Изменят федеральные стандарты бухучета в бюджете

В 2024 году бухгалтеры-бюджетники взамен Инструкции № 157н будут штудировать новую «базовую» инструкцию. А бухгалтеры бюджетных и автономных учреждений наконец-то обретут общую инструкцию по бухучету.

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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект программы разработки федеральных стандартов бухучета госфинансов на 2023-2026 годы.

На 2025 год, в частности, запланировано внесение изменений в стандарты:

  • «Аренда»;
  • «Основные средства»;
  • «Совместная деятельность»;
  • «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
  • «Доходы»;
  • «Запасы;

До конца этого года Минфин скорректирует стандарты для госфинансов «Учетная политика», «Концептуальные основы» и «Отчетность по операциям системы казначейских платежей».

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