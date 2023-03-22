Изменят федеральные стандарты бухучета в бюджете

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект программы разработки федеральных стандартов бухучета госфинансов на 2023-2026 годы.
На 2025 год, в частности, запланировано внесение изменений в стандарты:
- «Аренда»;
- «Основные средства»;
- «Совместная деятельность»;
- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- «Доходы»;
- «Запасы;
До конца этого года Минфин скорректирует стандарты для госфинансов «Учетная политика», «Концептуальные основы» и «Отчетность по операциям системы казначейских платежей».