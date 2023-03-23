Социальная поддержка

Участникам СВО будет проще зарегистрировать детей, брак и развод

У военнослужащих скоро появится право заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей, а также заключения и расторжения брака, в акты гражданского состояния.

Версия для печати

Поправки в закон «Об актах гражданского состояния» депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении.

Это упростит регистрацию детей участников специальной военной операции.

Сегодня ЗАГСы, руководствуясь действующим законодательством, отказываются регистрировать отцовство без нотариально заверенной подписи отца.

Такое заявление подается при регистрации рождения ребенка, если его родители не расписаны. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту.

Такой порядок заверения подписей военнослужащих будет распространен и на заявления о регистрации и расторжении брака.

Социальная поддержка

Участникам СВО будет проще зарегистрировать детей, брак и развод

У военнослужащих скоро появится право заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей, а также заключения и расторжения брака, в акты гражданского состояния.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще