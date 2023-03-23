Участникам СВО будет проще зарегистрировать детей, брак и развод

Поправки в закон «Об актах гражданского состояния» депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении.

Это упростит регистрацию детей участников специальной военной операции.

Сегодня ЗАГСы, руководствуясь действующим законодательством, отказываются регистрировать отцовство без нотариально заверенной подписи отца .

Такое заявление подается при регистрации рождения ребенка, если его родители не расписаны. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту.

Такой порядок заверения подписей военнослужащих будет распространен и на заявления о регистрации и расторжении брака.