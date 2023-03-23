Чехия расширила и продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024-го

Страна до конца марта 2024 года продлила действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ČTK.

Ограничения расширили – теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них есть еще одно гражданство.

Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам в феврале 2022 года, а в июне продлила запрет до марта 2023-го.

Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ.

Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чье пребывание «отвечает интересам» страны.