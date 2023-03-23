Личные данные пользователей «СберСпасибо» продолжают публиковать в сети

9 марта 2023 года в открытом доступе оказалось более 47 млн уникальных телефонных номеров пользователей сервисов «СберПраво», «СберЛогистики» и «СберСпасибо». Об этом сообщается в телеграм-канале «Утечки информации».

Сейчас хакеры продолжают публиковать в сети персональные данные пользователей программы лояльности «СберСпасибо». К списку добавилось еще 4,5 млн уникальных номеров телефонов и сведения о дате рождения.

«Удивительно, но до сих пор нет никакого вразумительного комментария от „Сбера“ относительно этой утечки», – сказано в сообщении.

Суммарно киберпреступники похитили больше 51 млн уникальных номеров телефонов и свыше 3 млн уникальных e-mail.