Предложили ставку по ипотеке для многодетных семей снизить до 2%

В Госдуме предложили снизить процентную ставку по ипотеке до 2% для многодетных семей. С таким предложением к премьер-министру Мишустину обратилась депутат Яна Лантратова, узнал канал «Кровавая барыня».

«Считаю, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2 %. По моему мнению, такая ставка станет существенной формой поддержки семей с детьми», – пояснила Лантратова.

Решиться на пополнение семьи многим помогает господдержка, но на многодетность согласно меньшинство.