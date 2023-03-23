83 компании перерегистрировались в русских офшорах

В 2022 году 83 международных компании стали резидентами специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Для иностранных организаций с российскими „корнями“ упростили механизм „смены прописки“ из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский – в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае. За прошлый год туда уже „переехали“ восемьдесят три компании, что в три раза больше, чем за предыдущий», – сообщил Михаил Мишустин.

САР были созданы в 2018 году, чтобы в «русские офшоры» могли переехать отечественные и зарубежные компании из иностранных юрисдикций.

В феврале 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации бизнеса.