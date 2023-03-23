В новых регионах создадут свободную экономическую зону

Правительство планирует внести в Госдуму проект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесём его в Государственную Думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку», – заявил Михаил Мишустин.

Если законопроект одобрят, то он вступит в силу 1 января 2024 года. Льготный режим для бизнеса в свободной экономической зоне будет действовать до конца 2050 года.