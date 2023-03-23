Планируют ввести единый налоговый вычет для притока инвестиций

Изменения в законодательство разрабатываются сейчас для введения единого налогового вычета для поддержки инвестиций в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом в Госдуме.

«Планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство», – сказал Мишустин.

Закрытие доступа к западным ресурсам Мишустин назвал хорошей возможностью для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор, расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику.