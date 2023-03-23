👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Многие хотят оцифровать кадровый документооборот, но не знают, с чего начать и в какой программе.

На бесплатном вебинаре «Электронные кадровые документы в 1С» расскажем, как найти ответы на эти вопросы.

Подробно обсудим: КЭДО в 1С:Предприятие 8.3: нормативы и общие положения;

как перейти на КЭДО: что нужно;

какие есть системы КЭДО: плюсы и минусы;

почему 1С:Кабинет сотрудника. И пример использования сервиса;

какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов; и многое другое.

Ловите ссылку, где можно записаться. Подключайтесь 28 марта в 11:00 мск.