👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Многие хотят оцифровать кадровый документооборот, но не знают, с чего начать и в какой программе.
На бесплатном вебинаре «Электронные кадровые документы в 1С» расскажем, как найти ответы на эти вопросы.
Подробно обсудим:
- КЭДО в 1С:Предприятие 8.3: нормативы и общие положения;
- как перейти на КЭДО: что нужно;
- какие есть системы КЭДО: плюсы и минусы;
- почему 1С:Кабинет сотрудника. И пример использования сервиса;
- какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов;
и многое другое.
Ловите ссылку, где можно записаться. Подключайтесь 28 марта в 11:00 мск.