Вебинары для бухгалтеров

👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Удаленных сотрудников сложно организовать во всех смыслах, а уж обмениваться с ними кадровыми документами и того сложнее. Мы решили все разложить по полочкам с экспертом. И показать пример, как все запустить в реальной программе.

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Многие хотят оцифровать кадровый документооборот, но не знают, с чего начать и в какой программе.

На бесплатном вебинаре «Электронные кадровые документы в 1С» расскажем, как найти ответы на эти вопросы.

Подробно обсудим:

  • КЭДО в 1С:Предприятие 8.3: нормативы и общие положения;
  • как перейти на КЭДО: что нужно;
  • какие есть системы КЭДО: плюсы и минусы;
  • почему 1С:Кабинет сотрудника. И пример использования сервиса;
  • какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов;

и многое другое.

Ловите ссылку, где можно записаться. Подключайтесь 28 марта в 11:00 мск.

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Вебинары для бухгалтеров

👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Удаленных сотрудников сложно организовать во всех смыслах, а уж обмениваться с ними кадровыми документами и того сложнее. Мы решили все разложить по полочкам с экспертом. И показать пример, как все запустить в реальной программе.

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