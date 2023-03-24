Регионы начинают разрешать использовать маткапитал на новые нужды

В Иркутской области теперь можно направить региональный материнский капитал, размер которого в 2023 году составляет почти 123 тыс. рублей, на присоединение частного дома к инженерным сетям. Соответствующее решение приняли власти региона, сообщает ТАСС.

«В соответствии с запросами жителей области мы продолжаем расширять направления использования средств областного маткапитала. Теперь средства могут быть направлены <...> на подключение жилого дома к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на приобретение необходимого для этого оборудования или на устройство скважины для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», – уточняет председатель правительства региона Константин Зайцев.

Деньги будут направляться либо напрямую в организацию, ИП в качестве оплаты за проведенные работы, либо семье в виде компенсации расходов.

Ранее эти средства можно было потратить только на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, получение ежегодной денежной выплаты, ремонт жилья, приобретение земельного участка.

Региональный материнский капитал в Иркутской области выдается при рождении третьего ребенка или последующих детей.