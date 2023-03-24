Президент поручил повысить долю бумажной упаковки

Это необходимо сделать, чтобы постепенно отказаться от пластиковых упаковок.

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Владимир Путин поручил повысить долю использования одноразовой бумажной упаковки, пишет «Парламентская газета».

Правительству предстоит принять меры по развитию производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки для нужд оборонного комплекса. А также создать условия, чтобы пищевая промышленность, торговля, туристический бизнес, да и простое население как можно чаще использовали в качестве тары бумажную.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года, следует из поручения.

Напомним, что вскоре могут запретить и импорт одноразовых пластиковых товаров. 28 позиций заменят на бумажные и стеклянные аналоги.

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