Президент поручил повысить долю бумажной упаковки

Владимир Путин поручил повысить долю использования одноразовой бумажной упаковки, пишет «Парламентская газета».

Правительству предстоит принять меры по развитию производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки для нужд оборонного комплекса . А также создать условия, чтобы пищевая промышленность, торговля, туристический бизнес, да и простое население как можно чаще использовали в качестве тары бумажную.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года, следует из поручения.

Напомним, что вскоре могут запретить и импорт одноразовых пластиковых товаров. 28 позиций заменят на бумажные и стеклянные аналоги.