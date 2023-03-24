Как составить корректировочное уведомление по ЕНП

Разъяснение дает ФНС в письме от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@.

Если ошибка в сумме, то надо сдать уведомление с теми же реквизитами, но с верной суммой.

Если ошибка допущена в иных реквизитах, то необходимо сдать уведомление с указанием двух обязанностей:

повторить ошибочные реквизиты, а в поле «Сумма» проставить «0»;

указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой.

Например, если ошибка в поле «ОКТМО», то сдают уведомление, в котором указывает две обязанности: