ЕНП (единый налоговый платеж)

Как составить корректировочное уведомление по ЕНП

Если бухгалтер ошибся в уведомлении по ЕНП, то надо подать новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, по которой допущена ошибка.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@.

Если ошибка в сумме, то надо сдать уведомление с теми же реквизитами, но с верной суммой.

Если ошибка допущена в иных реквизитах, то необходимо сдать уведомление с указанием двух обязанностей:

  • повторить ошибочные реквизиты, а в поле «Сумма» проставить «0»;
  • указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой.

Например, если ошибка в поле «ОКТМО», то сдают уведомление, в котором указывает две обязанности:

  • с неверным ОКТМО и суммой «0»;
  • с верным ОКТМО и суммой.

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