Как составить корректировочное уведомление по ЕНП

Разъяснение дает ФНС в письме от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@.
Если ошибка в сумме, то надо сдать уведомление с теми же реквизитами, но с верной суммой.
Если ошибка допущена в иных реквизитах, то необходимо сдать уведомление с указанием двух обязанностей:
- повторить ошибочные реквизиты, а в поле «Сумма» проставить «0»;
- указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой.
Например, если ошибка в поле «ОКТМО», то сдают уведомление, в котором указывает две обязанности:
- с неверным ОКТМО и суммой «0»;
- с верным ОКТМО и суммой.