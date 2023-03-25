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Ветхие отделения почты переселят в деревянные домокомплекты

К 15 июля решат, как именно использовать деревянный конструктор для отделений почтовой связи.

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Президент Путин поручил правительству расширить использование отечественных деревянных домокомплектов для обновления отделений почты. Об этом со ссылкой на Кремль, сообщает ТАСС.

Предложение прозвучало на недавнем совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

«Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом „Почта России“ обеспечить расширение применения отечественных деревянных домокомплектов в целях модернизации отделений почтовой связи», – говорится в сообщении.

Ответственными за выполнение поручениямодернизировать отделения почты назначены Мишустин и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

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