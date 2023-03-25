Ветхие отделения почты переселят в деревянные домокомплекты

«Сырные облигации? Что %$*&$?» — это самый цензурный ответ от моих знакомых, которых я спрашивал, нет ли у них желания вложиться в облигации Истринской Сыроварни. Короче говоря, это либо новый мемас, либо что-то предельно вкусное. Сразу же скажу, что покупать их я не буду, но это как минимум интересно.