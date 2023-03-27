Криптовалюта

Биржа криптовалюты Binance запускает блокчейн-хаб в Грузии

Компания уже заключила договоры на обучение новых специалистов с пятью вузами. Binance планирует развивать инновационные технологии и создаст дополнительные рабочие места.

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О запуске нового блокчейн-хаба в Грузии сообщается на сайте биржи.

Binance уже заключила соглашения о сотрудничестве с пятью вузами, а также с Агентством инноваций и технологий Грузии.

Компания собирается развивать криптоиндустрию в Грузии, обучать новых специалистов и привлекать уже состоявшихся профессионалов.

«Благодаря хабу мы усилим развитие программы рекрутинга в стране, а также уделим еще большее внимание региональному присутствию Binance», – сообщил Георгий Чагелишвили, генеральный менеджер Binance в Грузии.

Сейчас в грузинской команде Binance работает 25 человек, к концу 2023 года будут созданы дополнительные рабочие места.

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