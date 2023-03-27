Биржа криптовалюты Binance запускает блокчейн-хаб в Грузии

О запуске нового блокчейн-хаба в Грузии сообщается на сайте биржи.

Binance уже заключила соглашения о сотрудничестве с пятью вузами, а также с Агентством инноваций и технологий Грузии.

Компания собирается развивать криптоиндустрию в Грузии, обучать новых специалистов и привлекать уже состоявшихся профессионалов.

«Благодаря хабу мы усилим развитие программы рекрутинга в стране, а также уделим еще большее внимание региональному присутствию Binance», – сообщил Георгий Чагелишвили, генеральный менеджер Binance в Грузии.

Сейчас в грузинской команде Binance работает 25 человек, к концу 2023 года будут созданы дополнительные рабочие места.