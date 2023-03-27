Ведение бизнеса

Топ-менеджер «Черноголовки» начал инвестировать в производство натуральной косметики

Бренд Naturalistykа – одно из направлений бизнеса «Черноголовки», инвестиции потребовались для расширения линейки натуральной косметики и бытовой химии.

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Глава совета директоров ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов начал инвестировать в производство косметики и бытовой химии под брендом Naturalistykа. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным портала HeadHunter, бренд Naturalistykа – отдельное направление бизнеса производителя безалкогольных напитков «Черноголовка».

Naturalistykа через ООО «Вижн Чейн» управляется АО «Принцип ЗОЖ», где генеральный директор Алексей Четвергов – топ-менеджер «Черноголовки».

Под брендом Naturalistykа выпускается около 30 наименований косметики и бытовой химии, которая продается в среднем ценовом сегменте. Линейку собираются расширить и запустить в продажу 12-15 продуктов.

Размер инвестиций в Naturalistykа пока не раскрывается.

Продукция изготавливается на контрактном производстве у отечественных парфюмерных компаний и продается на маркетплейсах, в онлайн-магазинах «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко».

Согласно исследованиям NielsenIQ, в 2022 году 60% покупателей хорошо относятся к натуральной косметике и экологичным брендам.

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