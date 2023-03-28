Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет

С 2020 года цены на жилье выросли гораздо быстрее, чем доходы населения. Недвижимость не стала доступнее, даже благодаря льготной ипотеке. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на „первичке“ это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим?», – заявил Александр Данилов.

Программа льготной ипотеки привела к разнице между стоимостью первичной и вторичной недвижимости. Цены на «первичку» выросли настолько, что стали существенно выше доходов населения.

Также Александр Данилов добавил, что больше нельзя поддерживать искусственный спрос на ипотеку: нужно отменить льготные ипотечные программы и кредиты с околонулевыми ставками.

Сейчас Центробанк собирается вводить повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночных. Это решение не повлияет на действующие ипотечные договоры, требования ужесточат только для банков.