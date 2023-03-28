Ипотека

Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет

Центробанк выступает против льготной ипотеки, поскольку видит в ней иллюзию доступного жилья. Цены на недвижимость растут, а доходы населения – нет.

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С 2020 года цены на жилье выросли гораздо быстрее, чем доходы населения. Недвижимость не стала доступнее, даже благодаря льготной ипотеке. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на „первичке“ это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим?», – заявил Александр Данилов.

Программа льготной ипотеки привела к разнице между стоимостью первичной и вторичной недвижимости. Цены на «первичку» выросли настолько, что стали существенно выше доходов населения.

Также Александр Данилов добавил, что больше нельзя поддерживать искусственный спрос на ипотеку: нужно отменить льготные ипотечные программы и кредиты с околонулевыми ставками.

Сейчас Центробанк собирается вводить повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночных. Это решение не повлияет на действующие ипотечные договоры, требования ужесточат только для банков.

Ипотека

Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет

Центробанк выступает против льготной ипотеки, поскольку видит в ней иллюзию доступного жилья. Цены на недвижимость растут, а доходы населения – нет.

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