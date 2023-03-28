ФАС обвиняет топливные компании в создании картеля

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл». Сообщается на сайте ФАС.
Ведомство подозревает, что компании сговорились и разделили контракт на поставку бензина и дизельного топлива на сумму 950 млн рублей.
Топливо закупали образовательные и социальные учреждения Краснодарского края.
ФАС нашла ключевые доказательства для возбуждения антимонопольного дела во время плановой выездной проверки в офисах компаний.
Если сговор будет доказан, то компании заплатят штраф по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.