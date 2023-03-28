Картельный сговор

ФАС обвиняет топливные компании в создании картеля

Антимонопольное дело завели против ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл». Компании разделили контракт в 950 миллионов рублей на поставку топлива для учреждений Краснодарского края.

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл». Сообщается на сайте ФАС.

Ведомство подозревает, что компании сговорились и разделили контракт на поставку бензина и дизельного топлива на сумму 950 млн рублей.

Топливо закупали образовательные и социальные учреждения Краснодарского края.

ФАС нашла ключевые доказательства для возбуждения антимонопольного дела во время плановой выездной проверки в офисах компаний.

Если сговор будет доказан, то компании заплатят штраф по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.

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