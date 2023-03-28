Учет в некоммерческих организациях

Бухгалтер интересуется, как в 1С обслуживать церковь. Коллеги советуют поискать методичку РПЦ по учету. Слышали о такой?

Церковь — некоммерческая организация, так что если берете такую на учет, настраивать придется 1С:Бухгалтерия НКО, говорят бухгалтеры.

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Бухгалтер интересуется, как в 1С обслуживать церковь. Коллеги советуют поискать методичку РПЦ по учету. Слышали о такой?
Иллюстрация: rawpixel-com/pexels

В «Красном уголке бухгалтера» ситуация:

«Взяла на обслуживание церковь. До меня суммовой учет вели в Excel, а количественный в 1С. Очень хотелось бы настроить учет в 1С. Если есть у кого-то положительный опыт, поделитесь, пожалуйста».

Поможет тут, конечно, 1С:Бухгалтерия НКО, но кроме этого, коллеги еще добавляют:

«Забивайте остатки на начало года и работайте».

А потом прилетел и вовсе интересный совет: попробовать поискать «редкого зверя» – методичку РПЦ по учету. Где такую взять, в комментариях не написали, так что мы ради интереса пошли гуглить.

Вот что мы нашли:

«Московской патриархией подготовлена Методология учета и разработан План счетов финансово-хозяйственной деятельности религиозных организаций. Одно из наиболее принципиальных предложений в нем – использование свободных позиций и введение счетов, отражающих специфику уставной деятельности религиозной организации».

Вот, похоже, текст этого плана счетов. Почитайте, оно ли?

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Учет в некоммерческих организациях

Бухгалтер интересуется, как в 1С обслуживать церковь. Коллеги советуют поискать методичку РПЦ по учету. Слышали о такой?

Церковь — некоммерческая организация, так что если берете такую на учет, настраивать придется 1С:Бухгалтерия НКО, говорят бухгалтеры.

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