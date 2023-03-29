Взносы на травматизм

Будут новые бланки для проверок по страховым взносам на травматизм

Отменят приказы ФСС, которыми утверждены формы документов по проверкам страхователей. Будет новый приказ СФР с этими бланками.

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Проекты опубликованы на федеральном портале – вот и вот.

В частности, будут такие новые бланки:

  • решение о проведении выездной проверки;
  • акт выездной проверки;
  • акт камеральной проверки;
  • решение о привлечении к ответственности.

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