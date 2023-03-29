🔥 Отчетов в Росстат будет меньше. Вместо множества статотчетов введут единый перечень показателей

Будет единый реестр статистических форм и показателей, единый реестр респондентов.

Законопроект с такой нормой опубликован на федеральном портале.

Перечень из 262 показателей сформировал Росстат. Там нет показателей, официальную информацию по которым возможно получить с использованием административных данных, говорится в пояснительной записке к проекту.

Только по 50 из 262 показателей бизнес будет передавать данные (18 общеэкономических и до 30 отраслевых показателей).

Основная часть показателей из перечня имеет годовую периодичность.

Передавать данные по перечню показателей подавляющее большинство субъектов малого бизнеса будут не более 4 раз в год.

Сбор данных будет идти через личный кабинет респондента, доступ к которому будет через Госуслуги и портал МСП.

При сдаче отчетности через личный кабинет респондент будет использовать неквалифицированную электронную подпись физлица.

Перечень и порядок его применения утвердит правительство.

Новые правила заработают с 2024 года.