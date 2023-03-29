Ведение бизнеса

«Вкусно – и точка» потерял 2,3% выручки

Предприятию пришлось потратить много средств, чтобы перезапустить работу ресторанов быстрого питания. На низкие показатели повлияло и закрытие точек с марта по июнь 2022 года.

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За 2022 год выручка компании «Система ПБО» (ранее ООО «Макдоналдс») по РСБУ упала на 2,3% до 73,5 млн рублей по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет «Прайм».

Предприятие получило убыток в 11,33 млн рублей, тогда как 2021 год сеть ресторанов быстрого питания закрыла с прибылью в 2 млрд рублей.

«Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы – к примеру, доставка», – сообщили в пресс-службе «Вкусно – и точка».

Основным ударом по экономике компании стало закрытие ресторанов с марта по июнь 2022 года.

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