ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики изменили правила запроса акта сверки

Внесли изменения в методические рекомендации по организации ЭДО между налоговиками и налогоплательщиками. В частности, уточнили период, за который можно запросить документы у налоговиков.

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Вышел приказ ФНС от 17.03.2023 № ЕД-7-19/173@.

По методичке ФНС запросить можно такие сведения:

  • перечень бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • акт сверки принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП, либо сумм, перечисленных не в качестве ЕНП;
  • справка об исполнении обязанности по уплате налогов;
  • справка о принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП;
  • справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

Теперь в приказе сказано, что в запросе в реквизите «Период» бухгалтер может указать:

  • любой период – при запросе перечня отчетов;
  • любой период, начиная с 01.01.2023 – при запросе справки о принадлежности сумм ЕНП;
  • либо отчетный год, либо один из периодов отчетного года – при запросе акта сверки по ЕНП.

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