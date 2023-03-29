Налоговики изменили правила запроса акта сверки

Вышел приказ ФНС от 17.03.2023 № ЕД-7-19/173@.
По методичке ФНС запросить можно такие сведения:
- перечень бухгалтерской и налоговой отчетности;
- акт сверки принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП, либо сумм, перечисленных не в качестве ЕНП;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов;
- справка о принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП;
- справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.
Теперь в приказе сказано, что в запросе в реквизите «Период» бухгалтер может указать:
- любой период – при запросе перечня отчетов;
- любой период, начиная с 01.01.2023 – при запросе справки о принадлежности сумм ЕНП;
- либо отчетный год, либо один из периодов отчетного года – при запросе акта сверки по ЕНП.